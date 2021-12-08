Психиатр рассказала о пациентах с изменениями личности на фоне COVID-19

Психиатр рассказала о пациентах с изменениями личности на фоне COVID-19
У многих из тех, кто переболел коронавирусом ухудшилась память. Фото: unsplash.com

Последствиями новой коронавирусной инфекции могут стать неврозы, депрессии, панические атаки и даже изменения личности.

Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на слова российского психиатра и доктора наук, не пожелавшего раскрыть свое имя.

Эксперт заявил, что один из ее пациентов страдал фобическими расстройствами и до пандемии коронавируса. Однако со временем его ипохондрия и страхи стали самой настоящей паранойей.

По словам врача, гражданин ежедневно звонил в десятки клиник и узнавал, сколько зараженных и умерших за последние сутки.

«Он считал, что эпидемия — это международный заговор. До пандемии был вялым ипохондриком, а стал активным параноиком», — сказала врач.

Психиатр добавила, что у многих пациентов по части психиатрии после коронавируса, кроме обострения основных симптомов, появляются новые.

Она отметила, что По словам врача, когда заразившихся пациентов с ипохондрическими расстройствами и

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи назвали опасные последствия коронавируса для психики.

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