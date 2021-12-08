Психиатр рассказала о пациентах с изменениями личности на фоне COVID-19

Последствиями новой коронавирусной инфекции могут стать неврозы, депрессии, панические атаки и даже изменения личности.
Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на слова российского психиатра и доктора наук, не пожелавшего раскрыть свое имя.
Эксперт заявил, что один из ее пациентов страдал фобическими расстройствами и до пандемии коронавируса. Однако со временем его ипохондрия и страхи стали самой настоящей паранойей.
По словам врача, гражданин ежедневно звонил в десятки клиник и узнавал, сколько зараженных и умерших за последние сутки.
«Он считал, что эпидемия — это международный заговор. До пандемии был вялым ипохондриком, а стал активным параноиком», — сказала врач.
Психиатр добавила, что у многих пациентов по части психиатрии после коронавируса, кроме обострения основных симптомов, появляются новые.
Она отметила, что По словам врача, когда заразившихся пациентов с ипохондрическими расстройствами и
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи назвали опасные последствия коронавируса для психики.