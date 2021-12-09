На Краснопутиловской ДТП: снесли столб со знаком

В Московском районе Петербурга после аварии был снесен столб со знаком.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 9 декабря, ночью.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Краснопутиловской улице. По словам очевидца происходящего, из-за аварии был снесен столб со знаком.
Пользователи сети негодуют, как на пустой дороге возможно было столкнуться.
«Совершенно пустая дорога, светло…Как они это делают?», — удивился петербуржец.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередное ДТП с каршерингом произошло на проспекте Медиков. К месту аварии прибыли две машины МЧС.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что во Всеволожском районе Ленобласти произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись четыре машины.