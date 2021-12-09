На Краснопутиловской ДТП: снесли столб со знаком

На Краснопутиловской произошла авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Краснопутиловской произошла авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Московском районе Петербурга после аварии был снесен столб со знаком.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 9 декабря, ночью.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Краснопутиловской улице. По словам очевидца происходящего, из-за аварии был снесен столб со знаком.

Пользователи сети негодуют, как на пустой дороге возможно было столкнуться.

«Совершенно пустая дорога, светло…Как они это делают?», — удивился петербуржец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередное ДТП с каршерингом произошло на проспекте Медиков. К месту аварии прибыли две машины МЧС.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что во Всеволожском районе Ленобласти произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись четыре машины.