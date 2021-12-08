На Финском заливе заметили «арктические цветы»

На Финском заливе заметили &#171;арктические цветы&#187;
В Петербурге "распустились цветы". Фото: скриншот Instagram

Возможно, что появление «арктических цветов» связано с экстремально низкой температурой, которая была зафиксирована в Петербурге.

В Северной столице было замечено довольно редкое природное явление. После температурного рекорда на Финском заливе распустились «арктические цветы». Снимок «растений» был выложен петербурженкой в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

«Цветы» обнаружили на берегу Финского залива в парке 300-летия Петербурга. На фото можно увидеть, как «артические цветы» наполнили часть водной глади. Был создан эффект ледяной клумбы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Авиаконструкторов ястреб растерзал голубя на глазах у прохожих. Хищная птица напугала мимо проходящих людей.

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