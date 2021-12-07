На Авиаконструкторов ястреб растерзал голубя на глазах у прохожих

Хищная птица напугала мимо проходящих людей.

В Санкт-Петербурге горожане стали свидетелями триумфа ястреба, который ел среди бела дня голубя. Об этом очевидцы пишут в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на проспекте Авиаконструкторов. Там хищная птица напала на голубя, убила его, а после смаковала свою добычу на глазах у шокированных прохожих.

За этим занятием его застала вышедшая во двор девушка. Стоит отметить, что хищные птицы обычно не опасны для людей – особенно если их не трогать.

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