На Жени Егоровой неизвестные напали с ножом на мужчину, чтобы ограбить

После инцидента пострадавший был госпитализирован.

В Санкт-Петербурге разыскивают преступников, которые с ножом напали на мужчину, чтобы его ограбить. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 1 декабря в квартире на улице Жени Егоровой. Неизвестные сначала избили потерпевшего, а затем угрожали ему ножом. Они требовали отдать им деньги.

После потасовки пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением. Несколько дней он никак не объяснял случившееся, а затем написал заявление на своих обидчиков.

Было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поселке Соловьево мужчина от ножевого ранения чуть не потерял органы.