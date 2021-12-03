В поселке Соловьево мужчина от ножевого ранения чуть не потерял органы

В поселке Соловьево мужчина от ножевого ранения чуть не потерял органы
В поселке Соловьево мужчина от ножевого ранения чуть не потерял органы. Фото: "Яндекс.Карты"

В ночь с 1 на 2 декабря в поселке Соловьево мужчина предположительно получил ножевое ранение, после которого чуть не остался без внутренних органов.

В ДЧ ГУ МВД от мужчины поступило сообщение, что в поселке Соловьево у его знакомого порез, вылезли кишки, выскакивает пузырь. Как стало известно Gazeta.SPB, происшествие случилось около 23:04 часов ночи.

Пострадавший житель Ставропольского края , которому оказалось 33 года, был госпитализирован в Выборгскую Межрайонную больницу в тяжелом состоянии с ножевым ранением брюшной стенки.

Также в отделение был доставлен гражданин 1968 года, по словам которого, в ходе совместного распития спиртных напитков около 22:00 в частном доме поселка Соловьево было совершено ножевое ранение, при этом все снималось на мобильный телефон самим пострадавшим.

Все обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на проспекте Народного Ополчения 2 декабря женщина ударила ножом своего мужа.

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