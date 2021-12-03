На проспекте Народного Ополчения женщина ударила своего мужа ножом и сама же сообщила об этом

На проспекте Народного Ополчения женщина ударила своего мужа ножом и сама же сообщила об этом. Фото: "Яндекс.Карты"

На проспекте Народного Ополчения женщина ударила своего мужа ножом и сама же сообщила об этом. Фото: "Яндекс.Карты"

В четверг, 2 декабря, в Кировском районе Петербурга произошел инцидент, в ходе которого женщина нанесла ножом ранение своему мужу, после чего самостоятельно заявила об этом в экстренные службы.

Вчера, 2 декабря, около 19:00 в экстренные службы поступило сообщение от жительницы Петербурга. Как стало известно Gazeta.SPB, женщина сообщила о ножевом ранении в своей квартире на проспекте Народного Ополчения, 29.

По прибытию на место правоохранительные органы установили, что в ходе ссоры неработающая петербурженка ударила ножом своего мужа. В результате мужчина был госпитализирован в городскую больницу №26 с колото-резаным ранением в тяжелом состоянии.

Женщину задержали. Она была помещена в СПСЗЛ.

На настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Ленинском проспекте 23 ноября в отдел полиции обратился 90-летний мужчина с заявлением о том, что в торговом зале неизвестный мужчина похитил его кошелек.