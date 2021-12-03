Задержан курьер, укравший кошелек 90-летнего петербуржца в магазине на Ленинском

Задержан курьер, укравший кошелек 90-летнего петербуржца в магазине на Ленинском
Подозреваемого задержали у дома 30 по проспекту Маршала Жукова. Фото: скриншот "Яндекс. Карты"

В Кировского района Петербурга задержали мужчину, похитившего у пенсионера в магазине кошелек.

Преступный инцидент произошел 20 ноября в доме №132 на Ленинском проспекте. 23 числа в отдел полиции обратился 90-летний мужчина с заявлением о том, что в торговом зале неизвестный мужчина похитил его кошелек, который мужчина оставил на расчетно-кассовым узле. В кошельке находилось 5 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службу ГУ МВД РФ по городу, 2 декабря был задержан подозреваемый в преступлении. У дома 30 по проспекту Маршала Жукова правоохранители поймали 35-летнего мужчину, работающего курьером.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе неизвестный украл у петербурженки норковую шубу и другие ценности.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб


 

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