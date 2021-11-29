В Выборгском районе неизвестный украл у петербурженки норковую шубу и другие ценности

В Выборгском районе неизвестный украл у петербурженки норковую шубу и другие ценности
В Выборгском районе неизвестный украл у петербурженки норковую шубу и другие ценности. Фото: "Google.Карты"

В субботу, 27 ноября, в Выборгском районе было возбуждено уголовное дело по факту кражи шубы, денег и ювелирных изделий из дома петербурженки.

Стало известно, что преступник проник в одноэтажный дом в поселке Парголово по адресу: улица Вятская, дом 16. Как стало известно Gazeta.SPB, неизвестный проник в помещение через балконную дверь, перед этим повредив ее.

Из дома злоумышленник вынес норковую шубу, 100 000 рублей и ювелирные изделия. Причиненный ущерб уложился в сумму 700 000 рублей.

Инцидент произошел в период с 08:00 до 17:00 часов вечера 26 ноября. При этом квартира средствами сигнализации не оборудована.

Днем позже, 27 ноября было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге выясняются обстоятельства инцидента, в результате которого мужчину госпитализировали с серьезным ранением. По предварительной информации, на него напал монтажник.

выборгский район кража ленобласть новости СПб парголово происшествие


 

Новости партнеров
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе неизвестный украл у петербурженки норковую шубу и ...
В Петербурге задержали монтажника, напавшего на парня с ножом
В Коммунаре загорелась фабрика по производству медицинских масок
Петербургский активист рассказал, что произойдет, если проблема снега на ...
В Москве после победного матча «Зенита» задержали болельщиков ЦСКА
На Кораблестроителей мужчина, падающий с 16-го этажа, приземлился на прохожего
Спасатели полтора часа тушили горящий сарай во Всеволожском районе
В Петербурге похолодает до -7 и пойдет сильный снег во вторник