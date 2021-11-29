В Выборгском районе неизвестный украл у петербурженки норковую шубу и другие ценности

В Выборгском районе неизвестный украл у петербурженки норковую шубу и другие ценности. Фото: "Google.Карты"

В Выборгском районе неизвестный украл у петербурженки норковую шубу и другие ценности. Фото: "Google.Карты"

В субботу, 27 ноября, в Выборгском районе было возбуждено уголовное дело по факту кражи шубы, денег и ювелирных изделий из дома петербурженки.

Стало известно, что преступник проник в одноэтажный дом в поселке Парголово по адресу: улица Вятская, дом 16. Как стало известно Gazeta.SPB, неизвестный проник в помещение через балконную дверь, перед этим повредив ее.

Из дома злоумышленник вынес норковую шубу, 100 000 рублей и ювелирные изделия. Причиненный ущерб уложился в сумму 700 000 рублей.

Инцидент произошел в период с 08:00 до 17:00 часов вечера 26 ноября. При этом квартира средствами сигнализации не оборудована.

Днем позже, 27 ноября было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге выясняются обстоятельства инцидента, в результате которого мужчину госпитализировали с серьезным ранением. По предварительной информации, на него напал монтажник.