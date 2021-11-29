В Петербурге задержали монтажника, напавшего на парня с ножом

В Петербурге задержали монтажника, напавшего на парня с ножом
По какой причине произошло нападение - не установлено. Фото: unsplash

Пострадавшего госпитализировали с ранением груди.

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства инцидента, в результате которого мужчину госпитализировали с серьезным ранением. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел на Тимуровской улице 28 ноября.

Там по непонятной причине неизвестный мужчина напал с ножом на потерпевшего. Раненный смог добраться домой, откуда вызвал скорую помощь. Врачи госпитализировали его, а также сообщили о происшествии в полицию.

Подозреваемого задержали в тот же день днем. Им оказался некий Роман, работающий монтажником. В отношении него возбудили уголовное дело, мужчина находится в ИВС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Шотмана в кафе пьяный мужчина угрожал посетителям.

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