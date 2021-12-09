В ВОЗ заявили, что «омикрон»-штамм повлияет на ход пандемии

В ВОЗ заявили, что «омикрон»-штамм повлияет на ход пандемии
В ВОЗ отметили, что о появлении штамма уже сообщили 57 стран, их число продолжит раст. Фото: Pixabay

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового «омикрон»-штамма коронавируса может сильно повлиять на пандемию.

Он отметил, что о появлении штамма уже сообщили 57 стран, их число продолжит расти.

«Некоторые характеристики «омикрона», в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

ВОЗ коронавирус пандемия


 

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