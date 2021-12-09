Зима продолжается: В Петербурге ожидается мороз до минус 11 градусов

Зима продолжается: В Петербурге ожидается мороз до минус 11 градусов
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 9 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическую ситуацию по-прежнему будет формировать скандинавский антициклон. На его периферии ожидается облачная с прояснениями погода, и без существенных осадков», — сообщил синоптик.

В течение суток температура воздуха будет на уровне -9…-11 градусов.

Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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