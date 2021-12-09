В Петербурге ФАС приняла решение не пересматривать итоги конкурса на вывоз мусора

В Петербурге ФАС приняла решение не пересматривать итоги конкурса на вывоз мусора
В Петербурге ФАС приняла решение не пересматривать итоги конкурса на вывоз мусора. Фото: pixabay

Комиссия Федеральной антимонопольной службы приняла решение не пересматривать итоги конкурса на вывоз мусора в Санкт-Петербурге.

«Автопарк №6 Спецтранс» подал жалобы, в связи с которыми могли бы пересмотреть итоги конкурса на вывоз бытовых отходов в городе, но ФАС признал заявки необоснованными. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Невского экологического оператора.

Отмечается, что саму организацию «Автопарк №6 Спецтранс» не допустили до итоговых конкурсов, так как представители компании не приложили к своей заявке решение акционеров об одобрении крупной с экономической стороны сделки. По словам заявителя, на предоставление решения не было времени, а обращение «Эко Лэнда», который выиграл контракт на вывоз мусора, не должны признавать соответствующей условиям конкурса. НЭО возразил, ФАС решила поддержать возражения оператора.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти начались протесты против планов по строительству мусороперерабатывающих заводов, которые жители региона и экологи требуют уже несколько лет.

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В Петербурге ФАС приняла решение не пересматривать итоги конкурса на вывоз мусора
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