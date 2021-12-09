Ночью в Ленобласти местами похолодает до -23 градусов

Ночью в Ленобласти местами похолодает до -23 градусов
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В пятницу, 10 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер переменных направлений подует со скоростью 2-5 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха составит -13…-18 градусов, местами похолодает до -23 градусов, днём столбики термометров покажут -10…-15 градусов.

На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

ленобласть погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В системе ГАТИ отмечено почти 2 300 зданий, которые очищены от снега
Ночью в Ленобласти местами похолодает до -23 градусов
В Василеостровском районе 17 спасателей тушили пожар в «трешке»
«Мегафон» и «Сибур» построят крупнейшую частную LTE-сеть в России
В Петербурге готовится к работе электробус на маршрут №128
Во Всеволожском районе шестиклассница была доставлена в больницу с сильным ...
Нигерия рассматривает вопрос о приобретении российской вакцины ...
В Петербурге накрыли подпольный алкогольный цех