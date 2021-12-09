Ночью в Ленобласти местами похолодает до -23 градусов

В пятницу, 10 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер переменных направлений подует со скоростью 2-5 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха составит -13…-18 градусов, местами похолодает до -23 градусов, днём столбики термометров покажут -10…-15 градусов.

На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!