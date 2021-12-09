В Кудрово на улице Подвойского открылся новый железнодорожный переезд

В Кудрово на улице Подвойского открылся новый железнодорожный переезд
В Кудрово на улице Подвойского открылся новый железнодорожный переезд. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Вчера, 8 декабря, в Кудрово открыли новый выезд, который должен перераспределить транспортные потоки.

На сайте правительства Ленобласти представили информацию о новом железнодорожном переезде в Кудрово на улице Подвойского. До этого там было только два переезда: на улицей Ленинградская, ведущей в сторону улицы Дыбенко, и Кудровский проезд, выходящий на проспект Большевиков.

Уже сегодня, 9 декабря, приведен в действие новый автобусный маршрут №692. Новый проезд связывает Областную улицу в Кудрово и улицу Подвойского в Петербурге. Старт работам был дан еще в прошлом, 2020 году.

Сотрудники дорожных служб построили переезд через железнодорожные пути, уложили асфальт и установили светофоры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 10 декабря в Санкт-Петербурге начинают действовать новые ограничения на улицах горда в связи с проведением разного рода ремонтных работ.

кудрово ленобласть новости СПб проезд улица Подвойского


 

Новости партнеров
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кудрово на улице Подвойского открылся новый железнодорожный переезд
Рыбаков просят не выходить на лед у петербургской дамбы
По проспекту Стачек в Петербурге ограничат движение практически на полгода
Полиция разъяснила, что конкретно учитель биологии делал с детьми в школе №1
В Петербурге задержали коллекторов, вымогавших деньги у 30 должников
В Приморье потеряли самого большого тигра России по кличке Чудовище
Гинцбург пока не знает, нужно ли менять «Спутник V» под новым штамм
Жители Парнаса 9 декабря наблюдали густой волшебный туман