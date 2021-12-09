В Кудрово на улице Подвойского открылся новый железнодорожный переезд

Вчера, 8 декабря, в Кудрово открыли новый выезд, который должен перераспределить транспортные потоки.

На сайте правительства Ленобласти представили информацию о новом железнодорожном переезде в Кудрово на улице Подвойского. До этого там было только два переезда: на улицей Ленинградская, ведущей в сторону улицы Дыбенко, и Кудровский проезд, выходящий на проспект Большевиков.

Уже сегодня, 9 декабря, приведен в действие новый автобусный маршрут №692. Новый проезд связывает Областную улицу в Кудрово и улицу Подвойского в Петербурге. Старт работам был дан еще в прошлом, 2020 году.

Сотрудники дорожных служб построили переезд через железнодорожные пути, уложили асфальт и установили светофоры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 10 декабря в Санкт-Петербурге начинают действовать новые ограничения на улицах горда в связи с проведением разного рода ремонтных работ.