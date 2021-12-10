Эпидемиолог заявил, что вакцинация снижает риск тяжелого течения COVID-19 и смерти

Антитела не могут работать со 100-процентной эффективностью, но прививка гарантирует, что пациент не попадет на ИВЛ. Фото: Pixabay

Антитела не могут работать со 100-процентной эффективностью, но прививка гарантирует, что пациент не попадет на ИВЛ. Фото: Pixabay

Замдиректора по научной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал, что вакцинация снижает число случаев тяжелого течения коронавируса и летальных исходов.

Как передает ТАСС, число зараженных вакцинация не снижает, но количество случаев с тяжелым течением коронавируса уменьшилось в разы. По словам эксперта, прививки снижают и количество смертей среди заболевших ковидом.

Дедков отметил, что вакцина не способна полностью защитить человека от инфицирования, но тем не менее, при заражении заболевание протекает легче. Он добавил, что антитела не могут работать со 100-процентной эффективностью, но прививка гарантирует, что пациент не попадет на ИВЛ.

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