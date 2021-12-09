Врач назвала симптомы коронавируса при разных штаммах

Врач назвала симптомы коронавируса при разных штаммах
Симптомы омикрон-штамма, как и других вариантов COVID-19, схожи с проявлениями ОРВИ. Фото: pexels

Врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала об отличиях симптомов при заболевании штаммами коронавируса «дельта» и «омикрон».

Специалист отметила в беседе с «Известиями», что симптомы омикрон-штамма, как и других вариантов COVID-19, схожи с проявлениями ОРВИ: появляется слабость, утомляемость, высокая температура, головные боли, а также снижение аппетита.

По словам Серебренниковой, на данный момент «омикрон» до конца не изучен, его типичные симптомы пока сложно назвать.

Известно, что для штаммов «дельта» и «альфа» характерны такие симптомы, как высокая температура и сухой кашель. При этом «омикрон», несмотря на его легкие симптомы, более заразен и быстрее распространяется.

Врач порекомендовала тем, кто обнаружил у себя эти симптомы, сделать тест на коронавирус, а после обратиться к врачу. Пожилым людям следует сразу вызвать врача.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил о легком течении COVID-19 заразившихся омикрон-штаммом россиян.

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