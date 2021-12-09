Мурашко заявил о легком течении COVID-19 заразившихся омикрон-штаммом россиян

Мурашко заявил о легком течении COVID-19 заразившихся омикрон-штаммом россиян
Мурашко сообщил, что зараженные омикрон-штаммом легко переносят коронавирус. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что оба российских пациента, которые заразились новым штаммом коронавируса «омикрон», болеют в легкой форме.

«Там легкое течение», — сказал Мурашко в беседе с журналистами.

Глава Минздрава также подтвердил, что в России пока по-прежнему выявлено всего два случая инфицирования омикрон-штаммом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы омикрон-штамма. «В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — заявила специалист.

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