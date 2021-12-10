В Калининском районе Петербурга заменят 22 с половиной км труб теплоснабжения

В Калининском районе Санкт-Петербурга планируют заменить 22,5 км труб теплосетей, диаметр которых составит от 50 до 300 мм.

В квартале, который ограничен Северным проспектом, проспектом Науки, улицей Карпинского и улицей Софьи Ковалевской сотрудники ГУП «ТЭК СПБ» приступили к замене тепловых сетей. По масштабу работ и протяженности сетей, — это самый большой проект в городе, сообщает пресс-служба ведомства.

О масштабе реконструкции говорит и тот факт, что в 2020 году весь объем перекладки трубопроводов в Калининском районе составил 26 км. Модернизация повысит надежность и качество теплоснабжения 112 зданий, в числе которых 92 жилых дома, 7 детских садов и 4 школы. Более 60 тысяч петербуржцев благодаря работам получат тепло и горячую воду.

Примечательно, что ремонт в районе Гражданского проспекта начнется спустя 30 лет после укладки первых труб. За эти годы сотрудники ТЭКа устранили 161 аварию.

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