По итогам года в Петербурге ожидается увеличение числа мигрантов на 20%

По итогам года в Петербурге ожидается увеличение числа мигрантов на 20%
По итогам года в Петербурге ожидается увеличение числа мигрантов на 20%. Фото: Pixabay

Количество трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге, вероятно, составит более 320 тысяч человек. Такие подсчеты подведены по итогам всего 2021 года.

Таким образом число трудовых мигрантов увеличилось на 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по труду и занятости.

Больше всего мигрантов приехало в Петербург из Узбекистана, их доля составила 46% от общего количества, а из Таджикистана приехали 15% от общего количества. Из Белоруссии приехало 11%.

Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко отметил, что зарплатные ожидания мигрантов в настоящее время если и отличаются от ожиданий граждан России, то незначительно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по результатам исследования, более 130 тысяч петербуржцев считаются самозанятыми. Потенциально это число может вырасти до 500 тысяч.

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