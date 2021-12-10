На улице Савушкина ночью прорвало трубу с холодной водой

В ночь с 9 на 10 декабря в Приморском районе Петербурга произошла очередная для города коммунальная авария.
В Приморском районе Петербурга на улице Савушкина, недалеко от дома №130 прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщили очевидцы в группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Предположительно, инцидент произошел около 23:00. Как уточняют в пресс- службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», бригада выехала на устранение технологического нарушения почти сразу.
В комментариях дополняют, что похожая ситуация с заливом улицы произошел на Туристской улице, 6.
Детали инцидентов уточняются.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улице Есенина в Санкт-Петербурге также устраняли коммунальную аварию 8 декабря. Жилищным службам посоветовали поставить здания в зоне технологического нарушения на проток. Это позволит сохранить тепло в домах. Горячая вода подается по обратной схеме.