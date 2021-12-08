Коммунальную аварию на улице Есенина в Петербурге устранили

Коммунальную аварию на улице Есенина в Петербурге устранили
Улицу ранее затянуло клубами пара из-за прорыва трубы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Местные жители теперь могут беспрепятственно пройти к своим домам.

Напомним, несколько часов назад в Выборгском районе Петербурга произошла коммунальная авария, в результате которой ожоги получил сантехник. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб» 8 декабря.

Происшествие случилось на улице Есенина, у дома №17. Локализовать его удалось лишь в 20:20.

Добавляется, что по требованию ГУ МЧС СПб в дежурных целях на место аварии прислали автобус ГУП «Пассажиравтотранса», но он не потребовался.

В данный момент дефектом занимаются четыре аварийно-восстановительных бригады ТЭК и сотрудники ГУ МЧС СПб.

Жилищным службам посоветовали поставить здания в зоне технологического нарушения на проток. Это позволит сохранить тепло в домах. Горячая вода подается по обратной схеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Кржижановского произошла коммунальная авария.

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