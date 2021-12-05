На улице Кржижановского произошла коммунальная авария

Сегодня, 5 декабря, на улице Кржижановского произошла коммунальная авария: прорвало трубу.

В очередной раз за эти несколько дней в Санкт-Петербурге прорвало трубу на одной из улиц. В это раз пострадала улица Кржижановского. Об этом сообщил очевидец в группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

«Страшный сон пациента логопедического кабинета в виде улицы с труднопроизносимым названием Кржижановского встречает водителей в буквальном смысле туманными перспективами ее проезда», — отмчеает очевидец.

На месте прорыва трубы на улице Кржижановского работает аварийная бригада.

Сейчас пострадавшая улица уже частично перекрыта. На месте прорыва работает авариная бригада. Время окончания ремонтных работ на данный момент не известно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прорыв трубы на проспекте Кузнецова специалисты обещают устранить к вечеру 5 декабря. Ремонтные работы планируют ориентировочно закончить к 18:30.