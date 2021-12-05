На улице Кржижановского произошла коммунальная авария

На улице Кржижановского произошла коммунальная авария
На улице Кржижановского произошла коммунальная авария. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Сегодня, 5 декабря, на улице Кржижановского произошла коммунальная авария: прорвало трубу.

В очередной раз за эти несколько дней в Санкт-Петербурге прорвало трубу на одной из улиц. В это раз пострадала улица Кржижановского. Об этом сообщил очевидец в группе Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

«Страшный сон пациента логопедического кабинета в виде улицы с труднопроизносимым названием Кржижановского встречает водителей в буквальном смысле туманными перспективами ее проезда», — отмчеает очевидец.

На месте прорыва трубы на улице Кржижановского работает аварийная бригада.

Сейчас пострадавшая улица уже частично перекрыта. На месте прорыва работает авариная бригада. Время окончания ремонтных работ на данный момент не известно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прорыв трубы на проспекте Кузнецова специалисты обещают устранить к вечеру 5 декабря. Ремонтные работы планируют ориентировочно закончить к 18:30.

коммунальная авария ленобласть новости СПб прорыв трубы улица кржижановского


 

Новости партнеров
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Военный эксперт назвал причины, по которым Россия игнорирует провокации США
Военный эксперт назвал причины, по которым Россия игнорирует провокации США
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улице Кржижановского произошла коммунальная авария
Эксперты поделились, почему же Смольный проиграл в борьбе со снегопадом
У девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили положительный ПЦР-тест на ...
В Петербурге под домашний арест отправили обвиняемого в посредничестве при ...
Под окнами на Дунайском проспекте обнаружили тело 14-летней школьницы
Из-за аварии на проспекте Энгельса временно приостановили движение трамваев
Туристический поезд Сартовала — Рускеала утром 5 декабря совершил ...
Коммунальную аварию на проспекте Кузнецова устранят к вечеру 5 декабря