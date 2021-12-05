Коммунальную аварию на проспекте Кузнецова устранят к вечеру 5 декабря

Коммунальную аварию на проспекте Кузнецова устранят к вечеру 5 декабря
Коммунальную аварию на проспекте Кузнецова устранят к вечеру 5 декабря. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В ночь с 4 на 5 декабря в Красносельском районе произошла очередная коммунальная авария: на проспекте Кузнецова прорвало трубу с горячей водой. Специалисты АО «Теплосеть» обещают устранить прорыв к вечеру 5 декабря.

В Красносельском районе Петербурга специалисты «Теплосети» устраняют неполадки с трубой. Инцидент произошел на Кузнецова, 17. По словам очевидцев в социальных сетях, трубу прорвало в районе 8-й парадной во дворе.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» пообещали провести ремонтные работы максимально оперативно. Об этом сообщает 78.ru.

Сегодня, 5 декабря, сообщение о технологическом нарушении поступило дежурному около 0:15. Специалисты сразу же прибыли на место и проступили к ликвидации дефекта, а в целях определения точного места прорыва была произведена диагностика. Как отмечают в пресс-службе, резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путём замены теплоносителя.

В пресс-службе также отметили, что окончание работ планируется около 18:30 5 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы трубы с горячей водой, которая лопнула на улице Маршала Захарова.

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