В пятницу петербуржцы столкнуться с гололедицей и морозами

В пятницу петербуржцы столкнуться с гололедицей и морозами
В пятницу петербуржцы столкнуться с гололедицей и морозами. Фото: pixabay

Сегодня, 10 декабря, жителей и гостей Северной столицы на улице встречает морозная погода, но при этом сильных осадков не предвидится.

В ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждают о гололедице на дорогах и достаточно сильных морозах до -10 градусов. Ночью в окрестностях температура опустилась вплоть до -18 градусов.

Однако несмотря на низкую температуру синоптики не обещают существенных осадков. В городе днем будет господствовать юго-восточный ветер. Атмосферное давление будет понижаться.

Водителям и пешеходам нужно быть внимательным, чтобы избежать ДТП и травм в связи со сколькими дорогами.

Уже завтра, 11 декабря, градус начнет повышаться, — петербуржцев ожидает потепление на этих выходных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в системе Государственной административно-технической инспекции насчитывается 2 297 нежилых зданий, которые очистили от снега и наледи в Петербурге.

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