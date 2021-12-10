В Петербург поступило более 225 тыс. доз «Спутника V»

В Северную столицу в пятницу, 10 декабря, доставили крупную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции.

На склад «Фармбаза» поступило 225 тыс. 600 комплектов доз препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

В данный момент в городе на Неве полностью закончили цикл вакцинации от ковида 2 млн 390 тыс. 520 горожан.

Возможность поставить прививку в Петербурге есть в 185 пунктах вакцинации, оргназизованных на базе медицинских организаций.

Также при поликлиниках продолжают работу выездные прививочные бригады, некоторые из них вакцинирует в дополнительных 53 мобильных прививочных пунктах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Аргентине оценили вакцину «Спутник Лайт».