В пятницу утром на Петербург опустилась ледяная пыль

Ледяная пыль опустилась на морозный Петербург утром в пятницу. Фото: https://pixabay.com/

Ледяная пыль опустилась на морозный Петербург утром в пятницу. Фото: https://pixabay.com/

В Петербурге утром, 10 декабря, можно было увидеть любопытное природное явление.

Об этом сообщает Комитета по благоустройству Северной столицы в пятницу.

Как рассказывают синоптики, в воздухе повисли ледяные иглы. Явление также называют ледяная или «алмазная» пыль.

Это произошло в связи с сильными морозами и высокой влажностью.

Такое естественное явление напоминает туман, однако он состоит не из воды, а из мельчайших ледяных кристаллов. В общей сложности улицы города покрылись одним миллиметром ледяной пыли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что суровые морозы в начале декабря удивили не только горожан, но и синоптиков. В городе рассчитывали только на положительные температурные аномалии.