Силовая подстанция «Красного знамени» перешла к новому владельцу

Силовая подстанция «Красного знамени» перешла к новому владельцу
Здание до революции называлось фабрикой Керстена. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

У силовой подстанции завода «Красное знамя», расположенной в Петроградском районе Петербурга, появился новый собственник.

Об этом пишет Peterburg2, ссылаясь на данные из Росреестра.

Оказалось, что новым владельцем здания, находящегося на Пионерской улице, стало частное лицо. В данный момент неизвестно, как поступил со своим имуществом теперешний собственник.

Напомним, что ранее фабрикой владело ООО «Мендельсон». Однако из-за приостановки деятельности предприятия в 2003 году, здание было выкуплено, чтобы организовать там креативный кластер. При этом, идею осуществить не удалось, так как организаторы задумки не сумели вложить достаточно средств.

Позднее владения стали собственностью банка, их он забрал за долги. Затем, через 6 лет, оно было продано «Балтийской коммерции», которая возвела рядом новый жилой комплекс. Территории собирались продать городу, однако не смогли, проблема состояла в цене вопроса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что владелец пятизвездочного отеля в Петербурге задолжал более 5,2 млрд рублей.

Красное Знамя новости СПб силовая подстанция


 

Новости партнеров
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Снегоуборочных машин в Петербурге хватает, а мозгов и людей, видимо, нет
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Силовая подстанция «Красного знамени» перешла к новому владельцу
Петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололеде в субботу
В Ленобласти из-за морозов в небо устремились световые столбы
Росгвардейцы задержали хулигана, разбившего витрину магазина на Маршала Жукова
Как метод Сальвадора Дали и Томаса Эдисона влияет на креативность?
В Петергофе росгвардейцы задержали пьяного супруга, избившего в парадной жену
Палеонтологи рассчитали скорость хищных динозавров по следам
В Ленобласти коронавирус подхватил еще 371 человек