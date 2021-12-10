Силовая подстанция «Красного знамени» перешла к новому владельцу

У силовой подстанции завода «Красное знамя», расположенной в Петроградском районе Петербурга, появился новый собственник.

Об этом пишет Peterburg2, ссылаясь на данные из Росреестра.

Оказалось, что новым владельцем здания, находящегося на Пионерской улице, стало частное лицо. В данный момент неизвестно, как поступил со своим имуществом теперешний собственник.

Напомним, что ранее фабрикой владело ООО «Мендельсон». Однако из-за приостановки деятельности предприятия в 2003 году, здание было выкуплено, чтобы организовать там креативный кластер. При этом, идею осуществить не удалось, так как организаторы задумки не сумели вложить достаточно средств.

Позднее владения стали собственностью банка, их он забрал за долги. Затем, через 6 лет, оно было продано «Балтийской коммерции», которая возвела рядом новый жилой комплекс. Территории собирались продать городу, однако не смогли, проблема состояла в цене вопроса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что владелец пятизвездочного отеля в Петербурге задолжал более 5,2 млрд рублей.