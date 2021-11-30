Владелец пятизвездочного отеля в Петербурге задолжал более 5,2 млрд рублей

Бизнесмена разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге фигурантом уголовного дела стал генеральный директор пятизвездочного отеля. Он обвиняется в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Известно, что мужчина не выплатил более 5 миллиардов 275 миллионов рублей двум банкам. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по городу.

Известно, что бизнесмен взял деньги в кредит и намеревался сделать реконструкцию здания под гостиницу в центре городе. Но возвращать долг мужчина не торопится. Также он создал систему по выводу денег, минуя службу судебных приставов, тем самым злостно уклонился от погашения кредитов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники заставили петербурженку съездить в Москву и набрать кредитов на 1,25 млн.