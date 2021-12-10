Петербургские автомобилисты вечером в пятницу встали в 8-балльные пробки

В разных районах Петербурга фиксируются 8-балльные заторы. Жители Северной столицы возвращаются с работы домой в пятницу.

Загруженность на городских трассах , 10 декабря, выросла до восьми баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 8 баллов, при этом к 20:00 ситуация изменится, пробки станут уже шестибалльными.

Красным отмечены участки на Невском проспекте, на Синопской набережной, на Малоохтинской набережной, на Большеохтинском мосту, на Большой Пороховской улице, на шоссе Революции, на Свердловской набережной, на Пискаревском проспекте, на Садовой улице, на Дворцовой набережной, на Большом проспекте В.О., на Кадетской линии, на набережной Макарова, на Троицком мосту, на Выборгской набережной, на проспекте Маршала Блюхера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололеде в субботу.