Петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололеде в субботу

Петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололеде в субботу
Горожанам стоит быть аккуратнее на дорогах Петербурга. Фото: pixabay.com

Завтра в Петербурге горожане столкнуться с плохой погодой.

Так, в городе на Неве, в субботу, 11 декабря, обещают ветреную погоду. При этом, будет гололед и сильная гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Санкт-Петербурге усилится юго-восточный ветер. А порывы южного ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

Такая погода может существенно осложнить дорожное движение. Пешеходам и водителям стоит быть внимательнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что сегодня, 10 декабря, жителей и гостей Северной столицы на улице встречает морозная погода, но при этом сильных осадков не предвидится.

гололед гололедица новости СПб прогноз погоды сильный ветер


 

Новости партнеров
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололеде в субботу
В Ленобласти из-за морозов в небо устремились световые столбы
Росгвардейцы задержали хулигана, разбившего витрину магазина на Маршала Жукова
Как метод Сальвадора Дали и Томаса Эдисона влияет на креативность?
В Петергофе росгвардейцы задержали пьяного супруга, избившего в парадной жену
Палеонтологи рассчитали скорость хищных динозавров по следам
В Ленобласти коронавирус подхватил еще 371 человек
В пятницу утром на Петербург опустилась ледяная пыль