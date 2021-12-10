Петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололеде в субботу

Завтра в Петербурге горожане столкнуться с плохой погодой.

Так, в городе на Неве, в субботу, 11 декабря, обещают ветреную погоду. При этом, будет гололед и сильная гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Санкт-Петербурге усилится юго-восточный ветер. А порывы южного ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

Такая погода может существенно осложнить дорожное движение. Пешеходам и водителям стоит быть внимательнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что сегодня, 10 декабря, жителей и гостей Северной столицы на улице встречает морозная погода, но при этом сильных осадков не предвидится.