В Пулково утром в субботу нет задержанных рейсов

В Пулково отмен и задержек не ожидается. Фото: pexels.com

В Пулково отмен и задержек не ожидается. Фото: pexels.com

В субботу, 11 декабря, из аэропорта Северной столицы все самолеты, как ожидается, вылетят в положенный час.

Согласно данным, опубликованной на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию. В настоящий момент неизвестно ни о каких задержках или отменах.

Однако есть вероятность, что ситуация изменится в связи с неблагоприятными погодными условиями или по ряду других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Санкт-Петербурге заслуженного тренера РФ Александра Ильина оштрафовали на три тысячи рублей из-за отказа надеть маску в Пулково. Об этом 10 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Известно, что Ильин не явился в суд по непонятной причине, так что материалы дела рассмотрели без него.