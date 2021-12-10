Тренера Ильин оштрафовали после инцидента в Пулково

Спортсмен должен заплатить три тысячи рублей из-за отказа надеть маску.

В Санкт-Петербурге заслуженного тренера РФ Александра Ильина оштрафовали на три тысячи рублей из-за отказа надеть маску в Пулково. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что Ильин не явился в суд по непонятной причине, так что материалы дела рассмотрели без него. Напоминаем, что инцидент произошел в аэропорту 22 ноября. Ильин отказывался надевать СИЗ даже после появления сотрудников правоохранительных органов.

«На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и проследовать в дежурную часть отказывался, в связи с чем в отношении Ильина была применена физическая сила и наручники»,

— добавили в пресс-службе судов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.