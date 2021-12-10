В Петербурге нехватка кассиров и фотографов перед Новым годом

В Петербурге нехватка кассиров и фотографов перед Новым годом
Перед Новым годом нужно дополнительные сотрудники. Фото: pixabay.com

Кассирам готовы платить от 43 до 49 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге вырос спрос на кассиров и фотографов в преддверии Нового года. Кандидатов на эти должности меньше, чем вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.

В магазинах ищут дополнительных сотрудников, которым обещают в среднем платить от 43 до 49 тысяч рублей. Также работникам предлагают премии, оформление медкнижки и гибкий график.

Что касается фотографов, то им платят от 70 до 80 тысяч рублей, но у такого специалиста должно быть свое оборудование. На период с 30 декабря по 9 января обещают гибкий график.

Спрос по всей России образовался и на детских аниматоров в роли Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме предлагают ограничить продажу алкоголя в Новый год.

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