Петербургских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды

Петербургских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды
На дорогах города возможна гололедица. Фото: https://pixabay.com

Произойдет резкая смена погоды: пойдет ледяной дождь и будет дуть сильный ветер.

В Санкт-Петербурге ожидается значительное ухудшение погоды в эти выходные. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству сегодня, 10 декабря.

На смену ясным дням придет потепление, которое принесет с собой ветер, морось и ледяной дождь. Первые изменения в погоде будут заметны уже в субботу – ветер разгонится до 15 метров в секунду, ночью пойдут осадки. Это может спровоцировать появление гололедицы на дорогах.

«Предстоящей ночью в городе будут работать более 1100 единиц техники и более 400 работников ручного труда»,

— говорится в сообщении ведомства.

Автомобилистов просят быть крайне осторожными и соблюдать скоростной режим. Только так можно обезопасить себя от различных ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пятницу петербуржцы столкнулись с гололедицей и морозами.

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