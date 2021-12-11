Спасатели пытались потушить горящую Audi на улице Салова

Спасатели пытались потушить горящую Audi на улице Салова
По улице Салова тушили "Ауди". Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга полыхала Audi. В автомобиле сгорели сгораемые части.

Сообщение в экстренные службы поступило в 17:30 10 декабря, в пятницу. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Оказалось, что огонь охватил машину по улице Салова у дома №74 корпуса 4. Иномарка Audi лишились своих сгораемых частей.

Однако вскоре, через 35 минут пожар был локализован. Машину почти потушили в 18:05.

Информация о пострадавших не поступала. Для того, чтобы справиться с огнем, пришлось привлечь от от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью на Софийской улице Фрунзенского района произошел пожар. В помещении автосервиса на 1-м этаже горела «Газель» и обстановка на общей площади 20 квадратных метров.

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