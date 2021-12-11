Помощника главаря тамбовской ОПГ Вячеслава Дрокова отпустили по УДО

Вячеслав Дроков по УДО вышел из колонии в Вологодской области. Фото: pixabay

Вячеслав Дроков по УДО вышел из колонии в Вологодской области. Фото: pixabay

Вячеслав Дроков находился в местах лишения свободы 15 лет, с 2006 года.

Подельника главаря тамбовской организованной преступной группы, вышел по условно-досрочному освобождению. Об этом пишет «КП-Петербург», ссылаясь на информацию Объединенной пресс-службы судов региона.

Шекснинский районный суд Вологодской области удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении Вячеслава Дрокова.

Мужчину считали «правой рукой» ночного губернатора Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина), банда которого орудовала в конце 1990-х – начале 2000-х годов.

Куйбышевский районный суд Петербурга в марте 2019 дал Барсукову 24 года. Мужчина получил такой срок за организацию преступного сообщества. Дрокова приговорили к 19,5 лет по той же статье. В общей сложности с другими преступлениями – 21 год в колонии строгого режима. При этом, Вячеслав Дроков находился в местах лишения свободы с 2006 года, поэтому большую часть срока он уже отсидел.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фигурантам дела об убийстве 30-летней давности в Петербурге предъявили обвинение.