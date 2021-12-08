Фигурантам дела об убийстве 30-летней давности в Петербурге предъявили обвинение

Мужчинам предъявили обвинения в организации убийства, пособничестве в совершении убийства и убийстве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчинам предъявили обвинения в организации убийства, пособничестве в совершении убийства и убийстве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге продолжается расследование двойного убийства, совершенного в начале 90-х. Трем фигурантам предъявлено обвинение.

Как сообщили в городском ГСУ СК, правоохранители установили, что к преступлению причастны трое мужчин 1968, 1972 и 1969 годов рождения. Накануне их задержали, а сегодня предъявили обвинения в организации убийства, пособничестве в совершении убийства и убийстве.

Следствие считает, что организатором убийства был мужчина 1969 года рождения. Он нашел исполнителя и пособника, а в качестве оружия выбрал автоматы АК-47. Во дворе на улице Фрунзе злоумышленники расстреляли двух мужчин, а после скрылись.

Было произведено не менее 26 выстрелов. Жертвы погибли на месте, а соучастников увез мужчина 1972, который ожидал их на автомобиле.

Одного из исполнителей продолжают разыскивать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-глава петербургской Федерации вольной борьбы задержан по делу об убийстве. Владимира Кулибабу подозревают в двойном убийстве, которое произошло в августе 1993 года. Среди убитых был криминальный авторитет.