На Первом канале вышел последний выпуск «Голоса» с Александром Градским

На Первом канале вышел последний выпуск &#171;Голоса&#187; с Александром Градским
Александр Градский. Фото: скриншот Instagram

В пятницу, 10 декабря, состоялся последний выпуск шоу «Голос», где участие в качестве наставника принимает Александр Градский.

Телезритель смог увидеть мэтра в 21:30 по московскому времени.

В последнем с Градским выпуске музыканты боролись друг с другом за возможность оказаться в четвертьфинале. Из каждой тройки участников лишь один исполнитель попал в следующий тур «Голоса».

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. Ему было 73 года.

К сожалению, больше нет отснятых выпусков со знаменитостью. К слову, продюсеры шоу так и не решили, что делать дальше с командой Градского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какое наследство оставил Александр Градский. У знаменитости были две квартиры в Москве, а также дом в Подмосковье.

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