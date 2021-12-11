В Петербурге утренние пробки в субботу составили 3 балла

В Петербурге утренние пробки в субботу составили 3 балла
В Петербурге наблюдаются заторы в Центральном районе города. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге с утра на дорогах замечены трехбалльные пробки. В субботу утром, 11 декабря, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами в некоторых районах города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 10:30, в городе трехбалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 3-балльные трудности будут продолжаться около часа. Однако к 12:00 заторы составят уже 5 баллов.

«Красные» участки замечены на Садовой улице, на Невском проспекте, на Большой Конюшенной улице, на Волынском переулке, на набережной Кутузова, на набережной Обводного канала, на Гончарной улице, на Суворовском проспекте, на Амбарной улице, на Кушелевской дороге, на Дворцовой набережной, на Воскресенской набережной, на улице Смольного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды.

новости СПб пробки яндекс пробки


 

Новости партнеров
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
В России будут введены новые правила получения пенсии
В России будут введены новые правила получения пенсии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге утренние пробки в субботу составили 3 балла
На Евдокима Огнева утром тушили «трешку»
С весами и 3,5 кг наркотиков: в Ленобласти задержаны двое мужчин
На Суворовском проспекте тушат пожар по повышенному рангу
На Первом канале вышел последний выпуск «Голоса» с Александром Градским
Жители Петербурга более 5,5 тыс. раз пожаловались на проблемы с отоплением
Теплый атмосферный фронт «подарит» Петербургу снег и ледяной дождь
Спасатели тушили утренний пожар на бульваре Александра Грина