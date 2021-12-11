В Петербурге утренние пробки в субботу составили 3 балла

В Петербурге с утра на дорогах замечены трехбалльные пробки. В субботу утром, 11 декабря, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами в некоторых районах города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 10:30, в городе трехбалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 3-балльные трудности будут продолжаться около часа. Однако к 12:00 заторы составят уже 5 баллов.

«Красные» участки замечены на Садовой улице, на Невском проспекте, на Большой Конюшенной улице, на Волынском переулке, на набережной Кутузова, на набережной Обводного канала, на Гончарной улице, на Суворовском проспекте, на Амбарной улице, на Кушелевской дороге, на Дворцовой набережной, на Воскресенской набережной, на улице Смольного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды.