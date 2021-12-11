В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 61 человек

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 61 случай.

Об этом стало известно в субботу, 11 декабря.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 26 823 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 288 351 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 9 млн 986 тыс. 967 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что советник Всемирной организации здравоохранения, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков заявил, вполне возможно, что омикрон-штамм вытеснит другие варианты ковида. При этом, омикрон окажется более легкой разновидностью, чем ее предшественники.