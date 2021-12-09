Вирусолог Чумаков рассказал об особенностях эволюции коронавируса

По словам эксперта, в настоящий момент омикрон-штамм «ведет себя прилично, не очень агрессивно».

Советник Всемирной организации здравоохранения, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков заявил, вполне возможно, что омикрон-штамм вытеснит другие варианты ковида. При этом, омикрон окажется более легкой разновидностью, чем ее предшественники. Об этом пишет РБК.

По информации ВОЗ, в данный момент омикрон не слишком агрессивен.

Константин Чумаков предположил, что в ходе эволюции «заболевание приобретает более мягкие формы».

«Эволюция таких вирусов, которые пришли из природы, идет в две фазы. Первая — с увеличением заразности и патогенности. Вторая фаза — аттенуация, то есть адаптирование», — добавил специалист.

Однако возможен и другой расклад. На основе нового штамма может возникнуть новый болезнетворный вариант коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый омикрон-штамм может быть нейтрализован тремя дозами вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. К такому выводу пришли ученые.