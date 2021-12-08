Штамм «омикрон» могут нейтрализовать три дозы Pfizer

Новый омикрон-штамм может быть нейтрализован тремя дозами вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. К такому выводу пришли ученые.

По мнению экспертов двух доз вакцины от коронавируса может быть не достаточно в борьбе с новым омикрон-штаммом. Об этом сообщают РИА Новости.

«Сыворотки людей, получивших две дозы вакцины против COVID-19, показали в среднем более чем 25-кратное снижение титров нейтрализации против штамма «омикрон» по сравнению с диким типом, что указывает на то, что двух доз BNT162b2 может быть недостаточно для защиты от заражения штаммом «омикрон», — говорится в сообщении на сайте Pfizer.

По мнению ученых, сыворотка, которая была получена от вакцинированных спустя месяц после получения бустерной дозы, смогла нейтрализовать штамм «омикрон» до тех уровней, которые можно сравнить с уровнем, наблюдаемым после двух доз.

Также в компаниях отмечают, что люди, вакцинированные двумя дозами препарата, все-таки могут получить защиту от сложных форм течения коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предположением специалистов, «омикрон» может стать последней мутацией коронавируса.