Омикрон-штамм может стать последней мутацией коронавируса

По словам российского ученого, после утраты потенциала COVID-19 может превратиться в «сезонное» заболевание. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

По словам российского ученого, после утраты потенциала COVID-19 может превратиться в «сезонное» заболевание. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

«Омикрон» может стать последним штаммом COVID-19. Такое заявление сделала завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Людмила Ратникова.

По ее словам, «омикрон» перестанет мутировать, после чего вирус превратится в сезонное заболевание, которое будет сопровождаться обычными симптомами простуды.

Ратникова также предположила в интервью «Интерфаксу», что в дальнейшем вирус перестанет массово вызывать тяжелые формы заболевания.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия COVID-19 в человеческой популяции заканчивается. Сейчас инфекция ищет себе нового хозяина среди животных.