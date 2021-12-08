Омикрон-штамм может стать последней мутацией коронавируса

«Омикрон» может стать последним штаммом COVID-19. Такое заявление сделала завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Людмила Ратникова.
По ее словам, «омикрон» перестанет мутировать, после чего вирус превратится в сезонное заболевание, которое будет сопровождаться обычными симптомами простуды.
Ратникова также предположила в интервью «Интерфаксу», что в дальнейшем вирус перестанет массово вызывать тяжелые формы заболевания.
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия COVID-19 в человеческой популяции заканчивается. Сейчас инфекция ищет себе нового хозяина среди животных.