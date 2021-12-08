Омикрон-штамм может стать последней мутацией коронавируса

Омикрон-штамм может стать последней мутацией коронавируса
По словам российского ученого, после утраты потенциала COVID-19 может превратиться в «сезонное» заболевание. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

«Омикрон» может стать последним штаммом COVID-19. Такое заявление сделала завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Людмила Ратникова.

По ее словам, «омикрон» перестанет мутировать, после чего вирус превратится в сезонное заболевание, которое будет сопровождаться обычными симптомами простуды.

Ратникова также предположила в интервью «Интерфаксу», что в дальнейшем вирус перестанет массово вызывать тяжелые формы заболевания.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия COVID-19 в человеческой популяции заканчивается. Сейчас инфекция ищет себе нового хозяина среди животных.

коронавирусная пандемия омикрон-штамм


 

Новости партнеров
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Провал Кудрявцевой: Лазарев вырвал ведущей клок волос на «Песне года»
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Омикрон-штамм может стать последней мутацией коронавируса
На станции метро «Дунайская» запустили траволаторы
Почти 800 ДТП произошло на скользких дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки
Гендиректор «Интекон»: через 10 лет «умные дома» будут ...
В комздраве отметили, что до Нового года хорошо было бы привить 400 тысяч человек
У водителя Ford во время движения по Воскова вспыхнул моторный отсек
В Петербурге подозреваемый при задержании оказался в больнице
Четверых мужчин задержали за поджог иномарки на Ветеранов