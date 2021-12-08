Иммунолог предсказал конец пандемии COVID в человеческой популяции

Пандемия COVID-19 в человеческой популяции заканчивается. Такое заявление сделал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, сейчас инфекция ищет себе нового хозяина среди животных. Специалист подчеркнул, что вирус эволюционирует, стремится прятаться от коллективного иммунитета и защиты, которая есть у привившихся и переболевших.

Как сообщили «РИА Новости», Жемчугов подчеркнул, что конкретные сроки окончания пандемии зависят от создания коллективного иммунитета, который должен составить 70% по всему миру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 266 400 996, скончались от вируса 5 262 134 человека. Россия по количеству заражений находится на пятом месте в списке. Здесь COVID-19 коронавирус подхватили 9 661 865 человек, скончались от COVID-19 276 979 человек.