В мире коронавирусом заразились более 266 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 266 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена у более 266 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро вторника, 7 декабря, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 266 396 192, скончались от вируса 5 261 861 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 2 560 618 человек заразились. На втором месте находится Германия: 1 408 474 инфицированных. Следом идет Великобритания: там вирус подхватили 1 176 355 человек.

Россия по количеству заражений на сегодняшний день находится на четвертом месте в списке. Здесь COVID-19 больны 978 тыс. 735 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге от коронавируса с начала пандемии скончалось 8 детей.

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