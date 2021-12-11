Скончался бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин

Скончался бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин
Ладыгин умер на 84-м году жизни. Фото: скриншот YouTube

Бывший руководитель Главного разведывательного управления (ГРУ) генерал-полковник Федор Ладыгин ушел из жизни в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

О смерти Ладыгина сообщает ТАСС, ссылаясь на главу аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина. По словам собеседника агентства, смерть военачальника наступила после продолжительной болезни.

Федор Ладыгин родился 10 марта 1937 года. В 1973 году он начал службу старшим офицером в ГРУ. Затем работал начальником информационного управления, а после — начальников договорно-правового управления. С сентября 1992 года он стал руководителем ГРУ.

В мае 1997 года его освободили от должности в связи с управлением в запас.

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