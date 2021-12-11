На дорогах Петербурга в субботу вечером собрались 5-балльные пробки

На дорогах Петербурга в субботу вечером собрались 5-балльные пробки
Вечерние пробки. Фото: "Яндекс.Пробки"

Петербургские водители стоят в 5-балльных пробках вечером субботы, 11 декабря.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 19 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 4 баллов, а после 20 часов пробки спадут до 3 баллов.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Лиговском проспекте, Литейном проспекте, набережной Обводного канала, Дворцовой набережной и Троицком мосту, а также на Садовой улице. Кроме того, водители толкаются на Тучковом мосту, улице Льва Толстого.

Движение затруднено на Ленинском проспекте, Московском шоссе, Советском проспекте, Народной улице и Дальневосточном проспекте.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть у метро «Пионерская», улице Руставели по дороге в Мурино, а также на развязке КАД с проспектом Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге объявили план «Перехват» для задержания таксиста, зарезавшего пассажира.

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