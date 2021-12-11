В Петербурге объявили план «Перехват» для задержания таксиста, зарезавшего пассажира

Петербургская полиция по всему городу разыскивает таксиста, который с ножом напал на двух пассажиров. Один из пострадавших скончался.

Все случилось накануне вечером у магазина на улице Ленсовета, 34. Как сообщает «Комсомольская правда», между таксистом и двумя пассажирами во время поездки завязался словесный конфликт. Прибыв по адресу, таксист решил расквитаться с пассажирами при помощи ножа.

Около 22 часов в полицию позвонил очевидец и сообщил, что водитель белого «Хендай Соляриса» ударил ножом обоих мужчин и скрылся. Скорая помощь доставила раненных в больницу.

38-летний пострадавший получил колото-резаную рану груди, его поместили в шоковую реанимацию. Второй мужчина, личность которого сейчас устанавливается, получил 17 ударов ножом, в том числе в сердце. Последний скончался.

Такси зарегистрировано на 26-летнего мужчину. Для его поимки полиция объявила план «Перехват».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербуржца, который облил бывшую девушку и ее нового парня кислотой, открыли дело.