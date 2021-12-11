На петербуржца, который облил бывшую девушку и ее нового парня кислотой, открыли дело

На петербуржца, который облил бывшую девушку и ее нового парня кислотой, открыли дело
Пару облили кислотой на набережной канала Грибоедова. Фото: google.maps

Сотрудники полиции Петербурга возбудили уголовное дело против местного жителя, который облил пару кислотой.

Как сообщили в городской пресс-службе ГУ МВД, 24-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела о причинении вреда здоровью средней степени тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ). Правоохранители будут настаивать на аресте задержанного.

Напомним, инцидент произошел 10 декабря около 18:30 у дома №86 на набережной канала Грибоедова. Подозреваемый из ревности облил кислотой свою бывшую 16-летнюю девушку и ее 18-летнего избранника. Пара госпитализирована в больницу с химическими ожогами, девушка в тяжелом состоянии, а молодой человек — в удовлетворительном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сексуальный маньяк, нападавший на школьниц в Петербурге, задержан.

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